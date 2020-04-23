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Hisarcık'ta 3 yetim öğrenciye 23 Nisan ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan 3 yetim çocuğu evlerinde ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Atatürk İlkokulu Müdürü İsmail Değirmenci ve Şehitler Ortaokulu Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, 20 gün önce babaları Mehmet Aslan'ı trafik kazasında kaybeden özel eğitim öğrencileri Yaşar, Enes ve Fadime Arslan'ı Kurtdere köyündeki evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayıp, çeşitli hediyeler verdiler.

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