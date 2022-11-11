Hisarcık'ta 300 fidan dikildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle Orman İşletme Şefliğince 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Ardıç Tepe mevkiinde bir araya gelen Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar, daire amirleri, protokol üyeleri ile öğrenciler 2 hektarlık alanda 50 karaçam ve 250 badem fidanını toprakla buluşturdular.