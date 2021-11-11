İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta 300 fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.


“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası çerçevesinde Kepez mevkiinde bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar ile protokol üyeleri, Kızılay Gönüllüleri ve öğrenciler 300 sedir fidanını toprakla buluşturdular.


Kepez mevkiindeki 10 dekarlık alan Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan nezaretinde yapılan bir haftalık çalışma sonucu fidan dikimine hazır hale getirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.