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Hisarcık'ta 3,5 şiddetinde deprem

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

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