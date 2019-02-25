Hisarcık'ta 38 kişiye okur-yazarlık belgesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarda 38 kişiye okur-yazarlık belgesi verildiği bildirildi.

Okuma yazma bilmeyenlere ulaşarak, okuma yazma kursları açmaya devam ettiklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” Şu ana kadar kurslara okuma yazma bilmeyen 85 kişinin kaydı yapıldı ve 38 kişi okuma yazma öğrenerek okur-yazarlık belgesini almaya hak kazandı. Kurslarımız 1. Kademe 80 saat süreli okuryazarlık belgesi sahibi yapan yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma kursu, 2. Kademe ise 180 saat süreli İlkokul diploması yerine geçen 2. kademe okuma yazma kursu şeklindedir. Şu ana kadar 38 kişiye 1. Kademe okur-yazarlık belgesi, 4 kişiye ise 2. Kademe ilkokul diploması yerine geçen belge verilmiştir. Okuma yazma öğrenmek isteyen bütün vatandaşımızın ayağına kadar biz öğretmenlerimizi gönderiyoruz” dedi.