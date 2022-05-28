Hisarcık'ta 4-6 yaş grubu Kuran Kursları'nda kadim oyunlar şenlikleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğrencilerini teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla kadim oyunlar şenlikleri düzenlendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ”Diyanet İşleri Başkanlığıın başlattığı uygulamayla ihtiyaç odaklı kuran kurslarında okuyan teyzeler teknolojinin olmadığı çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyunları yeni nesillere ulaştırmak için 4-6 yaş kurslarımıza gelerek çocuklara öğretiyorlar. Böylelikle çocuklar teknoloji bağımlılığından uzaklaşmış oluyor. Programı ilçemiz merkez Hisarcık 4-6 yaş grubu Kuran kursu, karşı Karşıyaka kuran kursu ve Kutluhallar kuran kursu gerçekleştirdi. Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımız emin ellerde” dedi.