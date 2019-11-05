Hisarcık'ta 40 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek olan 40 kişilik umre kafilesi İlçe Müftülüğünce düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile getirilen salat-ü selamların ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Arda, “20 gün Mekke'de kaldıktan sonra 5 gün de Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin misafiri olacaksınız. Cenab-ı Hak yapacağınız ibadetlerde sizlere yardımcı olsun. İnşallah umre vazifenizi ifa ederek 30 Kasım tarihinde de sağlık ve afiyet içinde sevdiklerinize kavuşursunuz" dedi.

Müftü Mustafa Arda tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra gözyaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı.