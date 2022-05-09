Hisarcık'ta 450 öğrenci gezen sinema tırnda bir araya geldi

Kütahya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için geliştirilen "gezen sinema tırı", Hisarcık ilçesi ve köy okullarında öğrenim gören yaklaşık 450 çocuğa sinemada film izleme heyecanı yaşattı.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan sinema tırı, çocuklara sinemada film izleme deneyimi sağladı. Sinema gösterimi öncesi öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Proje sorumlusu Dursun Yavaş, “Türkiye'nin her noktasına gidiyor, il, ilçe, köy köy dolaşıp sizin gibi çocuklarımızla buluşuyoruz. Özellikle sinema olmayan bölgeleri tercih ediyoruz. Eminim sizin içinizde de sinemaya gitmeyenler vardır. Bizler sizin için buradayız. Sinemayı sizin ayağınıza kadar gönderdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sinema tır'nı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, yaptığı açıklamada, “ Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, ayrıca bizlerin ayağına kadar gelerek öğrencilerimize bu güzelliği yaşatan ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizim gibi küçük ilçelerde çocuklarımızın bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Bu bakımdan bizler için çok önemli. Çocuklarımızın buradan mutlu ayrılacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Sinema tırında “Rafadan Tayfa ve Bizim Köyün Şarkısı” filmlerini izleyen çocuklar eğlenceli ve heyecanlı dakikalar geçirdi.