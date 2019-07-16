Hisarcık'ta 495 haneye 713 ton kömür dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 495 haneye 713 ton kömür dağıtıldığı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, ihtiyaç sahibi ailelere hanede bulunan kişi sayısına göre kömür tonajı verildiğini ve kömür dağıtımının tamamlandığını belirttiler.

Yetkililer, "Vakfımıza yakacak yardımı için müracaatta bulunan ailelerden vakıf çalışanlarımızın detaylı araştırmaları neticesinde Mütevelli Heyeti kararıyla durumları uygun görülen 495 haneye kişi sayısına göre 25'er kiloluk torbalar halinde 1, 1,5 ve 2 ton arası toplam 713 ton Tunçbilek kömürünün dağıtımı tamamlanmıştır” dediler.