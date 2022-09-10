Hisarcık'ta 5 bin 650 ton silajlık mısır üretildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde alternatif yem bitkisi silajlık mısır rekoltesinin 5 bin 650 ton dolaylarında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

İlçede silajlık mısırın genelde ikinci ürün olarak sulanabilir alanlarda ekim yapıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri,”

İlçemiz genelinde 2022 yılında ortalama 940 dekar alan silajlık mısır ekilişi yapılmış olup, rekoltenin yaklaşık 5 bin 650 ton dolaylarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından silajlık mısır ekilişi yapılan arazilerde gerekli kontroller yapılmıştır. Mısır silajının hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmesi ve enerji bakımından zengin olmasından dolayı vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır. Yem fiyatlarının yüksekliğini göz önüne alacak olursak, bölgemizde silajlık mısır ekiminin daha da yaygınlaşması için çiftçilerimize silajlık mısır yem bitkisi desteği verilmektedir. Tohum ve nakdi desteklemelerin de verilmesiyle silajlık mısır ekiminin yaygınlaşacağı düşünülmektedir” denildi.