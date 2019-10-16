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Hisarcık'ta 599 öğrencinin dişlerine flor vernik uygulaması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 599 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 599 okul öncesi ve ilkokul öğrencisinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.


İlçe Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi Diş Polikliniğince Diş Hekimi Gülnihal Kırlı, Sağlık Memuru Sadettin Gün, Ebe Hanife Bastoğ tarafından okul öncesi ile 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda öğrenim gören velileri tarafından izin verilen 599 öğrencinin dişlerine flor vernik uygulaması yapıldı. Ayrıca öğrencilere ağız ve diş sağlığı bakımı diş fırçalama teknikleri konusunda eğitim verildi. Daha sonra öğrencilere Sağlık Müdürlüğünden gönderilen diş fırçası ve diş macunu dağıtımı gerçekleştirildi.

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