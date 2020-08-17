Hisarcık'ta 6 ev karantinaya alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde pozitif vakalar nedeniyle yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalledeki 6 ev ve apartmanın bulunduğu sokak ve caddelerde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covit-19 pozitif vakalar nedeniyle bireysel izalasyonun yeterli olamayacağı için salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüs testi pozitif çıkan ve temasta olan kişilerin oturduğu ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, Uzun Çarşı sokak, 104 sokak, 122 sokak ve Kemal Özdoğan Caddesi ile 82. Yıl Mahallesi 614 sokak TOKİ Sitesinde bulunan F 2 AB Blok apartmanının 14 süreyle karantinaya alındığını açıkladı.