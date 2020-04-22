Hisarcık'ta 60 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yukarıyoncaağaç köyünde jandarma tarafından 60 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Yukarıyoncaağaç köyü Kırtarla mevkiinde Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan müşterek kontrolde; E.E. isimli şahsın 4 bin metrekare alana yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan kontrolde; 60 bin kök haşhaş bitkisi olduğu tespit edildi. Daha sonra haşhaş ekili alan traktörle sürülmek suretiyle imha edildi.

Jandarma tarafından Şüpheli E.E hakkında tahkikata başlandı.