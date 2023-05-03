Hisarcık'ta 7,5 saatte 52 ünite kan toplandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kan bağışı kampanyasına yoğun gösterilirken, 7,5 saatte 52 ünite kan toplandığı bildirildi.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezinin Dr. İsmail Cihat Tuna nezaretinde yeni hizmete giren Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde 10.00-17.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasında 52 ünite kan alındı.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, ilçedeki kan bağışına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ve kan bağışı için kapılarını açan Eti Maden Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.