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Hisarcık'ta 77 iş yeri denetlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganı ile 77 iş yerinde kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganı ile 77 iş yerinde kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldı.


Kaymakamlık koordinasyonunda oluşturulan ekipler tarafından ilçe merkezi ve köylerde 77 iş yerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınan tedbirler denetlendi. Denetimlerde Korona virüs tedbirlerine uyulduğu görüldü.

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