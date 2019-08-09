Hisarcık'ta açılan 36 Yaz Kur'an Kursunda 620 öğrenci öğrenim gördü

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından bu yıl açılan 36 Yaz Kur'an Kursunda 620 öğrenci öğrenim gördüğü bildirildi.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hisarcık İlçe Temsilciliği işbirliğinde Merkez Çarşı Camiinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla program düzenlendi.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu, bu yıl ilçe merkezi ve köylerinde açılan 36 Yaz Kur'an Kursunda 620 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.

Aydoğdu, ” Din eğitimi genel eğitimin bir alternatifi değil, onun bir parçasıdır. Sadece geleneksel eğitim değil, çocukların kişilik gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Yaz Kur'an Kurslarının asıl amacı toplumda lokomotif olacak ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirmek” dedi.

Programda okunan şiir, ilahi ve surelerin ardından 4-6 yaş grubunun Değerler Eğitimi gösterisi beğeniyle izlendi. Daha sonra bir kız öğrenci tarafından dua yapıldı.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Kaymakam Hasan Musab Okatan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyeleri, din görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.

Program çıkışında öğrencilere etli pide, çikolata ve dondurma ikram edildi.(MA-EFE)