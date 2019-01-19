Hisarcık'ta açılan Nakış Kursu ilgi görüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Nakış Kursu büyük ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi Merkezinde açılan 481 saatlik Nakış Kursuna 14 bayanın devam ettiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” El Sanatları Öğretmeni Deniz Ertan nezaretinde açılmış olan Nakış Kursumuz bayanlardan yoğun ilgi görmektedir. Kursumuzda satın alınmak istendiğinde maliyeti çok yüksek olan, bu yörenin düğün, nişan ve sünnet gibi merasimlerinin vazgeçilmez kıyafetlerinden şalvar, bindallı ve diğer yöresel kıyafetler az maliyetle kursiyerlerin el emeğiyle işlenip çeyiz olarak yerini almaktadır. Kursiyerlerimiz tarafından el emeği göz nuru dökülerek ortaya çıkarılan bu güzide eserlerin satılması durumunda aile ekonomilerine büyük katkı sağlayacaktır. Bu kültürü daha da yaygınlaştırmak amacıyla ikinci dönem Halk Eğitim bünyesinde İŞKUR destekli yeni bir Nakış Kursu daha açılacak” dedi.