İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.


Uygulanan yasak ile tır, kamyon gibi ağır vasıtaların şehir trafiğine ve alt yapıya olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yetkililer, sürücülere yasağa riayet etmeleri ve çevre yollarını kullanmalarını istediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.