Hisarcık'ta ağır yük araçları denetlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçe girişinde ağır yük taşıtlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, trafik kazalarına neden olan ihlallerin giderilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılması amacıyla İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan ağır yük araçları denetimlerde; Sürücülerin GBT sorgulamaları, araçların trafik yönünden kontrolleri yapılarak ihlalleri tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.