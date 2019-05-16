Hisarcık'ta ana sınıfı gösterisi

Meslek Yüksekokulu Amfisinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Şahin, minik yavruların hayata giden yolda ilk basamağı olan okul öncesi döneminin sonuna geldiklerini, bu dönem çocukların sosyal çevreyi tanımaya başladığı ilk evre olduğunu söyledi. Şahin, “Onlar burada bilgiden ziyade sevgiyi, arkadaşlığı, kardeşliği, paylaşmayı öğrendiler ve sosyal hayatı tanıdılar. Şimdi onları ikinci basamak olan 1. sınıfa uğurluyoruz. Çocuklar bizim ve ülkemizin geleceğidir. Onları bu geleceğe hazırlarken sorumluluk sahibi, vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerimize saygılı bireyler olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Eğitim ailede başlar, okul ile devam eder. Onların sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamış olmakla sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Bilakis onların ruh ve beden ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak zorundayız. Onlarla bolca vakit geçirmeli ve sevgimizi onlara hissettirebilmeliyiz. Minik yavrularımıza bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Minik öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, "Sen gidince", "Türkiye" ve palyaço gösterileri ile öğrencilerin söylediği “Tebessüm” ve “Fikirler Ölmez” şarkıları izleyenlerden büyük alkış aldı.

Program sonunda 34 minik öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından hep birlikte kepler havaya atıldı.