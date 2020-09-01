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Hisarcık'ta anız yangını

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar görürken, tarlada bulunan 14 saman balyası yandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar görürken, tarlada bulunan 14 saman balyası yandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Sola mevkiinde bulunan yaklaşık 10 dönüm hasat yapılmış tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın Hisarcık itfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Ekiplerin, 1 saatte söndürdüğü yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar görürken, tarlada bulunan Mehmet Türkel'e ait 14 saman balyası da yandı.

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