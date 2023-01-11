Hisarcık'ta “Antik Çağdan, Orta Çağa” bilgi yarışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Antik Çağdan, Orta Çağa” isimli bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Okulun Felsefe Öğretmeni Büşra Eroğlu tarafından, öğrencilerin bilgi birikimlerini görmek ve aktif olarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen felsefe bilgi yarışması sonunda kazanan gruba ödül verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Aydın,” Okulumuz Felsefe Öğretmeni Büşra Eroğlu tarafından felsefe dersindeki çağlar konusunu işledikten ve değişik etkinlikler yaptıktan sonra kalıcılığın sağlanması ve öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanabilmeleri için “Antik Çağdan, Orta Çağa” isimli bilgi yarışması düzenlenmiştir. Yarışmadan bir hafta önce konu ve gruplar belirlenip öğrencilerin araştırma yapması sağlanmış, 11/A sınıfından 14 öğrencinin katıldığı yarışmada rekabetten çok, doğru cevap veren grubu alkışlayarak eğlenceli bir eğitim gerçekleşmiştir. Böylece öğrencilerin felsefe dersini severek işlemeleri sağlanmıştır. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmayı düzenleyerek monoton eğitimden uzak ders işleyen öğretmenimiz Büşra Eroğlu'na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.