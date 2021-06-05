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Hisarcık'ta arazi yangını

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kocaçay kenarında çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alanda yer alan söğüt ağaçları zarar gördü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kocaçay kenarında çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alanda yer alan söğüt ağaçları zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Hisarcık ilçe merkezi Ova mevkiindeki Kocaçay kenarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık Belediyesine bağlı ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü.


Yaklaşık 1 dönümlük alandaki söğüt ağaçları zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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