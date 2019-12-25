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Hisarcık'ta ‘Arı Yetiştiriciliği Kursu' açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Arı Yetiştiriciliği Kursu açıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Arı Yetiştiriciliği Kursu açıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol ve Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Özer nezaretinde Güldüren köyünde açılan toplam 72 saat süreli Arı Yetiştiriciliği Kursuna 21 kursiyer katılıyor.


Açılan kursta kursiyerlere arıcılıkla ilgili teknik bilgiler verdiklerini belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Özer,” Arıcıların kovan kontrollerinde petekler üzerindeki yavru durumu, erkek arı gözü, ana arı yüksüğü ve benzeri durumları yorumlayarak, nektar akım dönemine kovanlardaki tarlacı arı sayılarını arttırmak üzere hangi müdahaleleri yapabilecekleri üzerine ezberci olmayan tamamen mantık çerçevesinde modern tekniklerle uygulamalı bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Mevsimsel bakım işlerinde arıcıların karşılaşabilecekleri senaryoları kovan içerisindeki peteklere renkli çıktıları yapıştırarak yerleştirdik ve kursiyerlerimizin nasıl uygulamalar yaptıklarını gözlemleyip, hatalarını göstererek akılda kalıcı bir eğitim veriyoruz” diye konuştu.

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