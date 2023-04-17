Hisarcık'ta asayiş ve trafik denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği trafik ve asayiş ekipleri Hisarcık- Emet karayolunun ilçe çıkışında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada 20 araç kontrol edildi, 40 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetleme ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına denetimlerinin aralıksız süreceğini belirttiler.