İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta Avcı Eğitimi Kursu

Hisarcık ilçesi’nde Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle çevrenin ve av hayvanlarının korunması amacıyla Avcı Eğitimi Kursu açıldı.

Hisarcık ilçesi'nde Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle çevrenin ve av hayvanlarının korunması amacıyla Avcı Eğitimi Kursu açıldı.


Atatürk İlkokulunda verilen Avcı Eğitimi Kursunda kursiyerlere 5 uzman tarafından; Avcılığın tarihi, temel kuralları, sürdürülebilir avcılık, temel harita bilgisi, av hayvanları, av köpekleri, ilkyardım, avda güvenlik ve avda kullanılan araç gereçler konularında bilgi veriliyor.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 28 kursiyere verilen kursun toplam 32 saat süreceğini söyledi.


Kaya, açılan kurs sayesinde avcılığa meraklı olan vatandaşların avlanmada kendini ve doğayı korumaya yönelik bilgi edinmelerinin sağlandığını, bu sayede çevre ve av hayvanlarının daha iyi korunacağını belirtti.(MA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.