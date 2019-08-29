İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta Badminton Turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Badminton Turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Badminton Turnuvası düzenlendi.


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ilçe genelinde 20 sporcunun katıldığı turnuva sonunda Zekeriya Şen birinci, Nazife Berber ikinci ve Aybüke Karaca üçüncü oldu.


Turnuvada dereceye giren sporculara Gençlik Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Spor Uzmanı Mehmet Ali Atıcı tarafından madalya verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.