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Hisarcık'ta Bahar Şenliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen Bahar Şenliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen Bahar Şenliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.


Öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde oluşturdukları eğitsel materyal ve ürünlerin yer aldığı sergiler başta olmak üzere, velilerin katkılarıyla düzenlenen piknik, Müdür Yardımcısı Ali Akar´ın kendi yaptığı 3 boyutlu ürünler ortaya çıkartan CNC makinesi ve güneş enerjisiyle çalışan Sonsuz Musluk gibi ilginç bilimsel gösteri ve deneylerin yer aldığı standlar, eğitici oyunlar ve İngilizce Öğretmeni Hamza Kaya´nın yönetimindeki sportif müsabakalarla öğrenciler ve katılımcılar hoş vakit geçirdiler.


Öğrenciler zekâ oyunları, sabun baloncuğu, oyun hamuru, sportif etkinlikler, halat çekme, çuval yarışı ve sandalye kapma gibi yarışmalarla eğlenceli vakit geçirirken, öğretmenler ile öğrenci velileri arasında yapılan halat çekme yarışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile beraberindeki misafirlerin de katılmasıyla eğlenceli dakikalar yaşandı.


Bahar Şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

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