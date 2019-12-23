İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta balıkçıl kuşları ilgi odağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kocaçay kenarlarını mesken tutan bir grup balıkçıl kuşu meraklıların ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kocaçay kenarlarını mesken tutan bir grup balıkçıl kuşu meraklıların ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.


Ova mevkiinde Kocaçay kenarında görülen balıkçıl kuşları meraklıların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Fotoğrafçılar sürekli yer değiştiren balıkçıl kuşlarını görüntüleyebilmek için büyük uğraş veriyorlar.


Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, Kocaçay kenarında sonbahar, kış aylarında görülen, havaların ılıman geçmesiyle sayıları her geçen yıl artan balıkçıl kuşlarının sazlıklardaki balık ve kurbağalarla beslendiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.