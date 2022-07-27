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Hisarcık'ta baraj ve göletlere 40 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçe sınırları içerisinde bulunan baraj ve göletlere 40 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçe sınırları içerisinde bulunan baraj ve göletlere 40 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı.


Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürü Cihan Şen ve Ziraat Mühendisleri Neslihan Deniz ve Berat Kumlu tarafından ‘'Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi çerçevesinde üretilen 30 bin aynalı sazan yavrusu Hasanlar Baraj Gölüne, 5 bin sazan yavrusu Güldüren Göledine ve 5 bin aynalı sazan yavrusu Şeyhler Göledine salındı.

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