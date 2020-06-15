Hisarcık'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlemiş olduğu " Şiir Evde, Şiirini Seç ve Seslendir" adlı yarışmada arka arkaya iki kez Türkiye derecesi elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

TÜGVA tarafından uzaktan eğitim sürecinde Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu "Şiir Evde, Şiirini Seç ve Seslendir" adlı yarışmada Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" adlı şiiri seslendirerek Türkiye ikincisi olan 7/A sınıfı öğrencisi Cevdet Demirtaş ile ikinci yarışmada, Necip Fazıl Kısakürek'in "Utansın" şiirini seslendirerek Türkiye üçüncülüğü elde eden Neslihan Demirtaş'ı başarılarından tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, "Okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi Türkiye genelinde en iyi temsil ederek bizleri onore eden her iki öğrencimizi tebrik ediyor, desteklerinden dolayı ailelerine teşekkür ediyorum. Şairlerin, kıymetli hazineleri, şiirleriyle hemhal olan tüm öğrencilerimiz gönlümüzün birincisi ve hepsi gururumuz. Temennimiz öğrencilerimizin şiirle hep iç içe olmaları. Emek ve ilgisinden dolayı Türkçe Öğretmenimiz Habibe Doğruoğlu'na ayrıca teşekkür ederim" dedi.