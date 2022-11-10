Hisarcık'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı sonunda Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.