Hisarcık'ta başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul Ortaokulunda ilçe genelinde sınavlarda başarılı olan 42 öğrenci Kültür turları çerçevesinde Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi.

Okul Müdürü İbrahim Sezer, 42 öğrenci ve 4 Öğretmenin katıldığı 26 saatlik Çanakkale ziyaretinde, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Ertuğrul Tabyası, Alçıtepe, Kabatepe Müzesi, 57. Alay, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı'nın ziyaret edildiğini söyledi.

Gezi süresince öğrencilerle yakından ilgilenen tur firmasına çok teşekkür eden Müdür Sezer, “ Çanakkale gezisinin amacı, ülkemizin kuruluşunda önemli bir zafer olan Çanakkale'de şehitlerimizin bıraktığı milli mücadele mirasının yerinde incelenip, öğrencilerimizin gelecekte ailesine ve topluma faydalı, rasyonel, milli değerlere sahip kişilik kazanması ve tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlanmasıdır” dedi.