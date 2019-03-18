Hisarcık'ta başarılı öğrencilere ödül

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Vatana sahip çıkmak” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü programında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Vatana sahip çıkmak” konulu ilkokullar arası resim yarışmasında birinci olan Kutluhallar İlkokulundan Fatma Naz Şahan, ikinci olan Atatürk İlkokulundan Emine Değirmenci, üçüncü olan Cumhuriyet İlkokulundan Mevlüthan Albayrak, Ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Dereköy Ortaokulundan Sultan Aydın, ikinci olan Dereköy Ortaokulundan Ümmühan Mutlu, üçüncü olan Kutluhallar Ortaokulundan Reyhan Varol, Liseler arası kompozisyon yarışmasında birinci olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Vesile Varol, ikinci olan Çok Programlı Anadolu Lisesinden Hatice Seval Türkel ve üçüncü olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Rabia Gülmez, Kaymakam Furkan Başar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.