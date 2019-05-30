Hisarcık'ta bayram öncesi mezarlık temizliği

Kütahya'nın Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında ot biçme ve bakım çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandığı bildirildi.

İlçe mezarlığında her yıl rutin olarak bakım ve temizlik çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, büyüyen otlardan dolayı mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde yaşanan sıkıntının otların temizlenmesiyle giderildiğini söyledi.

Çalışkan, "10 gün süren ot biçme çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanmasıyla halkımız bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceklerdir" dedi.