Hisarcık'ta berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın talimatıyla 10 berber ve kuaför esnafın işyerlerinde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Bu arada zabıta ekipleri berber ve kuaförlere açıklanan tedbirlere harfiyen uymalarını istedi. Vatandaşlardan da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, bu zor süreçte esnafa karşı anlayış göstermeleri istendi.

Pazartesi gününden itibaren ilçedeki berber ve kuaförlerin kurallar çerçevesinde halka hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Hisarcık Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun, dezenfekte çalışması için Hisarcık Belediyesine esnaflar adına teşekkür etti.