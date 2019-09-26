Hisarcık'ta ‘Beyaz bayrak' olmayan okul ve kurum kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' projesi kapsamında Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 6 okulun daha beyaz bayrak almasıyla Beyaz Bayrak' olmayan hiçbir okul ve kurum kalmadı.

Temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, ayrıca öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla, Hisarcık ilçe genelinde belirlenen kriterlere uyan Karbasan İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şehitler Ortaokulu, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında, son olarak 15 Temmuz Anadolu Şehitleri Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kutluhallar İlk-Ortaokulu, Dereköy İlk-Ortaokulu ve Hasanlar İlk-Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Beyaz Bayrak almaya hak kazandı.

İlçede Beyaz Bayrak olmayan hiçbir okul ve kurum kalmadığına dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, göreve geldikleri ilk günden itibaren bu alandaki mevcut durumu tespit ederek Beyaz Bayrak sahibi okul sayısının artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ayrıca Merkez Şehitler Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nda 'Beslenme dostu okul' sertifikasına sahip bulunduğunu belirten Cebeci, ”Okullarımızın daha temiz ve nezih ortamlarda eğitim öğretim vermelerine imkan sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz idari kadrosu ve Okul Müdürlerimizle el birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye gayret ettik. Bu süreçte fedakarca çalışmalar yürüten; Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikasını almaya hak kazanarak bizleri gururlandıran okul idarecilerimize ve katkıda bulunan tüm personele şükranlarımı sunuyorum” dedi.