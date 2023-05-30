Hisarcık'ta beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen sunuyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde haşhaş ekili tarlalarda açan beyaz renkli haşhaş çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Sonbaharda ekimi yapılan siyah haşhaş Mayıs ayında mor, sarı haşhaş ise beyaz çiçek açıyor. Genelde sarı haşhaş ekiminin yapıldığı ilçede beyaza bürünen haşhaş tarlaları meraklı vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ağustos ayında TMO tarafından üreticilerden alınan haşhaş kapsülleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Afyon Alkaloitleri Fabrikası'na naklediliyor. Burada işlenen haşhaş kapsüllerinden Türkiye'nin ilaç sanayisinde ihtiyaç duyduğu morfin ile türevleri üretilip, ihtiyaç fazlası ise ihraç ediliyor. Üreticiler haşhaş tohumunu ayrıca kavurup ezerek gözleme ve çörek yapımında kullanıyorlar.