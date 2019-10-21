Hisarcık'ta 'Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanım' Kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanım (F klavye) Kursu'na yoğun katılım olduğu bildirildi.

Hisarcık Çok programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında verilen haftada 10, toplam 72 saat süreli Hızlı Klavye Kullanım kursuna 36 kursiyer katılıyor.

Kursa genellikle; Hisarcık Meslek Yüksekokulu ve Ceza İnfaz Kurumları Bölümü öğrencileri ile Zabıt Katibi olmak isteyen gençlerin ilgi gösterdiğini söyleyen Kurs Öğretmeni Cemil Şimşek, “ F Klavye Türkçeye uygun olarak hazırlanmıştır. Türkçede en çok kullanılan harfler, klavyenin ortasına en güçlü parmakların bastığı alanlara dizilmiş, daha az sıklıkla kullanılan harfler kullanım oranlarına göre kenarlara doğru yayılmıştır. Bu şekilde mümkün olan en yüksek yazma hızı sağlanmıştır” dedi.

F Klavyenin sadece Türkçe değil, İngilizce, Fransızca gibi başka Latin dillerinde de hızlı yazmayı sağlayan bir klavye olduğuna dikkat çeken Şimşek,” Dünya şampiyonalarında alınan çok dilli yarış dereceleri ve rekorları bunun kanıtıdır. En büyük sıkıntımız; Bakanlık tarafından F Klavye genelgesi yayınlanmasına rağmen; Üniversiteler Q klavyesi ile eğitim vermekte; çoğu resmi kurumlarda F klavye kullanılmamaktadır. Adalet Bakanlığı da Zabıt Katibi alımlarında Q klavyesi kabul edilmekte; Bu da bizim verdiğimiz mücadeleyi olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.