Hisarcık'ta Bilim Şenliği

Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen Bilim Şenliğinde ilk, orta ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Şenliğin açılışında konuşan 15 Temmuz Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Halil İbrahim Reçan; gençleri bilime, teknolojiye karşı meraklandırmak, kendilerinde var olan bilimsel faaliyeti ortaya çıkarmak adına tüm ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılımıyla Bilim Şenliği tertip edildiğini söyledi.

Bilim Şenliğinde yaklaşık 50 projenin sergilendiğini ifade eden Reçan,”“Geçen yıl yapılan TUBİTAK Projelerinden farklı olarak okulların tüm projeleri tek çatı altında sergilenecek. Bu da bize daha fazla proje tanıma imkanı sağlayacak” dedi.

Bilim Şenliğine katılan Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, daire amirleri stantları tek tek dolaşarak projeler hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldılar.