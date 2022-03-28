İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta bin 500 fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara bin 500 badem, kestane ve ceviz fidanı dağıttı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliği Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara bin 500 badem, kestane ve ceviz fidanı dağıttı.


Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Orman İşletme Şefi Samet Sayan, vatandaşlara fidan dikiminin özendirilmesi, yeşil dokunun, ormanların korunması bilincinin aşılanması noktasında Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle badem, kestane ve ceviz cinsi bin 500 adet fidan dağıttıklarını söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.