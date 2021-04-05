Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de inşaat halindeki bir binanın merdiveninin çökmesi sonucu merdivenin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Beyköy köyünde inşaatı devam eden bir binanın merdiveni henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatta çalışan işçi İsmail Savcı'nın(43) üzerine çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Çöken merdivenin altında kalarak ağır yaralanan İsmail Savcı, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çöken merdivenin altından çıkartıldı. Savcı, ambulansla Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı İsmail Savcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.