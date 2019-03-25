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Hisarcık'ta binalarda ısı yalıtımı yaygınlaşıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz hattının boru döşeme çalışmalarına başlanmasıyla ilçedeki binalarda ısı yalıtımının yaygınlaştığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz hattının boru döşeme çalışmalarına başlanmasıyla ilçedeki binalarda ısı yalıtımının yaygınlaştığı bildirildi.


Evinde ısı yalıtım çalışması yaptıran İsmail Tural, ilçede doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarının başlamasıyla binalarda ısı yalıtımının ön plana çıktığını söyledi.


Tural,” İlçemiz Eylül ayında doğal gaza kavuşacak. Bölgemizde kış çok sert geçiyor. Binalarda yapılacak olan ısı yalıtımının yüzde 35 ile yüzde 50 civarında enerji tasarruf sağladığı biliniyor. Bu nedenle üç katlı binamda ısı yalıtımı için mantolama yaptırıyorum. Yalıtımın metrekaresinin maliyeti boya dahil 50-55 TL'yi buluyor. Isı yalıtımı sayesinde enerjiyi daha verimli kullanarak gereksiz maliyetten kurtulmuş olacağım” diye konuştu.

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