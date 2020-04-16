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Hisarcık'ta bitkisel antibiyotik madımak otu tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olan madımak otu tezgahlardaki yerini aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olan madımak otu tezgahlardaki yerini aldı.


Güldüren köyü dağlarından topladığı madımak otunun kilosunu ilçe pazarında 20 TL'den satan Halil Korkmaz, bitkisel bir antibiyotik olan madımak otunun idrar söktürücü ve kan şekerini düşürücü etkileri olduğunu söyledi.


Madımak otunun hem çiğ, hem pişmiş tüketilebildiğini ifade eden Korkmaz,” Çiğ olarak madımak salatası yapılıyor veya çiğ madımaklar yufkaya sarılıp, tuz ekilip yenilebiliyor, ayrıca turşusu da yapılıyor. Pişirilerek çorbası, yumurtalı yemeği, pilavı, pastırmalı yemeği yapılıyor” dedi.

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