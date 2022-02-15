Hisarcık'ta Çanakkale gezisi için Bilgi Yarışması

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde düzenlenecek ''Çanakkale Savaşları'' konulu bilgi yarışmasında ilk 12'ye giren öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirilecek.

Okulun Müdür Yardımcısı Sait Bütün tarafından organize edilen Çanakkale gezisi için bilgi yarışması 4 Mart Cuma günü yapılacak. Yarışmada ilk 12'ye giren öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirilecek.

Okul Müdürü İsmail Aydın, ayrıca okul öğrencisi tarafından Çanakkale'de çekilen ''Çanakkale Şehitleri'ne'' şiirinin videosunun 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programında yayınlanacağını söyledi.

Aydın,” Kısa tanıtım videosu çekimi yaparak geziye gidemeyen öğrencilerimizin de oraları görmeleri ve geziye giden öğrencilerimizin sevincine ortak olmalarını amaçladık. Çanakkale gezisini planlayan ve organizasyonunda görev alan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.