Hisarcık'ta çiftçilere 6 bin 400 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 56 çiftçiye İl Özel İdare kaynaklı 6 bin 400 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Macar Fiğ tohumu dağıtımı töreninde Kaymakam Buğra Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Şen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen tarafından Şeyler ve Halifeler köylerindeki 56 çiftçiye 800 dekar alanda ekimi planlanan 6 bin 400 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.