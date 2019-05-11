Hisarcık'ta Çini İşlemeciliği kursu açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Çini İşlemeciliği kursu açıldı.

Usta öğretici Harun Erdoğan nezaretinde açılan kursa 17 bayan katılıyor. Hafta içi 5 gün verilen toplam 318 saat süreli Çini İşlemeciliği kursunda kursiyerlere, çinilerin işlenmesi, boyanması ve estetik hale gelmesi gibi teorik ve pratik eğitim verilecek. Kursiyerlere zaruri gider olarak İŞKUR Müdürlüğünce günlük 30 TL ücret ödenecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, geleneksel Türk sanatlarından biri olan çini sanatını devam ettirmek amacıyla açtıkları Çini İşlemeciliği kursu sayesinde bayanların meslek öğrenmelerinin yanında boş vakitlerini değerlendirerek ev ekonomilerine katkıda bulunacaklarını söyledi.