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Hisarcık'ta, ‘Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi' eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim, ortaokul, ilkokullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere mesleki çalışma programı kapsamında EBA üzerinden izlenen “Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi” konulu eğitim verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim, ortaokul, ilkokullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere mesleki çalışma programı kapsamında EBA üzerinden izlenen “Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi” konulu eğitim verildi.


Meslek Yüksekokulu M.Ali Tahtalı Amfisinde idareci ve öğretmenlere; Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanılanması, yönlendirilmesi ve eğitim süreçleri ve okulda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, okul içinde kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, "Sorun Çözme Becerileri", "Siber Zorbalık", "Okullarda Şiddetin Nedenleri" ve "Alınacak Önlemler" konularında hazırlanan videolar EBA üzerinden izlettirildi.

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