İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta çocuklara camide Kur'an eğitimi aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Alınören Köyü İmamı Yasin Başak’ın çocuklara camide Kur’an-ı Kerim’i öğretimine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Alınören Köyü İmamı Yasin Başak'ın çocuklara camide Kur'an-ı Kerim'i öğretimine aralıksız devam ettiği bildirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “ Alınören Köyü İmamı Yasin Başak hocamız sadece yaz dönemi değil, kış döneminde de çocukları camide misafir ederek hem Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor, hem de dini bilgiler dersi vererek bilgilerin güncel kalmasını sağlıyor. Ayrıca sosyal ortam olarak çocukların kaynaşmasına ve muhabbetine vesile oluyor. Hocamıza bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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