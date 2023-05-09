Hisarcık'ta çocuklara camide Kur'an eğitimi aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Alınören Köyü İmamı Yasin Başak'ın çocuklara camide Kur'an-ı Kerim'i öğretimine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, “ Alınören Köyü İmamı Yasin Başak hocamız sadece yaz dönemi değil, kış döneminde de çocukları camide misafir ederek hem Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor, hem de dini bilgiler dersi vererek bilgilerin güncel kalmasını sağlıyor. Ayrıca sosyal ortam olarak çocukların kaynaşmasına ve muhabbetine vesile oluyor. Hocamıza bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.