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Hisarc?k'ta ?ocuklara ?Mahremiyet' konulu e?itim

K?tahya’n?n Hisarc?k il?esinde Tav?anl? Sosyal Hizmetler Merkezi taraf?ndan 4-6 ya? grubu ?ocuklara ?Mahremiyet? konulu e?itim verildi.

K?tahya'n?n Hisarc?k il?esinde Tav?anl? Sosyal Hizmetler Merkezi taraf?ndan 4-6 ya? grubu ?ocuklara ?Mahremiyet? konulu e?itim verildi.


Sosyolog L?tfiye ?zkul taraf?ndan Atat?rk ve Cumhuriyet ?lkokulu 1 ve 2. S?n?f ??rencilerine y?nelik verilen e?itimde; Mahremiyet nedir? Yabanc?larla nas?l tan???l?r? Fiziksek korunma alan?, ?ocuklar?n mahrem alanlar? ve iyi dokunu? k?t? dokunu?, ?ocuklara bedeninin ?zel oldu?u ve tehlikeyle kar??la?t?klar?nda ?Hay?r? diyerek, oradan uzakla??p kendini korumalar? gerekti?i, bunu g?venle aileleriyle payla?malar? konusu oyun ve kukla e?li?inde ??retildi.

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